Atelier de création par Laurianne Montély Saint-Yrieix-la-Perche, 23 juillet 2023, Saint-Yrieix-la-Perche.

Saint-Yrieix-la-Perche,Haute-Vienne

Atelier de création de céramique. Ouvert aux adultes et aux enfants dès 7 ans (avec accompagnateur). Matériel fourni..

2023-07-23 à ; fin : 2023-07-23 17:00:00. EUR.

Saint-Yrieix-la-Perche 87500 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



Ceramics workshop. Open to adults and children aged 7 and over (with accompanying adult). Materials supplied.

Taller de creación cerámica. Abierto a adultos y niños a partir de 7 años (acompañados de un adulto). Materiales proporcionados.

Workshop zur Herstellung von Keramik. Offen für Erwachsene und Kinder ab 7 Jahren (mit Begleitperson). Material wird bereitgestellt.

Mise à jour le 2023-06-26 par OT Pays de Saint-Yrieix