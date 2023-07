Château de La Brégère : Atelier de création Quand le végétal rencontre la terre Saint-Yrieix-la-Perche, 22 juillet 2023, Saint-Yrieix-la-Perche.

Saint-Yrieix-la-Perche,Haute-Vienne

Atelier de création avec Marie-Laure Guillon, céramiste. Deux techniques de réalisation de bols seront proposées. Des empreintes de végétaux divers seront observées et reproduites sur les pièces réalisées. Les pièces seront cuites par l’artiste et pourront être récupérées par les participants autour du 20 août à l’accueil de la médiathèque. Pour tous dès 6 ans..

2023-07-22 fin : 2023-07-22 . EUR.

Saint-Yrieix-la-Perche 87500 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



Creative workshop with ceramist Marie-Laure Guillon. Two bowl-making techniques will be proposed. Various plant prints will be observed and reproduced on the pieces. The pieces will be fired by the artist and can be picked up by participants around August 20 at the mediatheque reception desk. For ages 6 and up.

Taller creativo con la ceramista Marie-Laure Guillon. Se propondrán dos técnicas de fabricación de cuencos. Se observarán impresiones de diversas plantas y se reproducirán en las piezas creadas. Las piezas serán cocidas por la artista y los participantes podrán recogerlas hacia el 20 de agosto en la recepción de la mediateca. Para niños a partir de 6 años.

Kreativ-Workshop mit der Keramikerin Marie-Laure Guillon. Es werden zwei Techniken zur Herstellung von Schalen angeboten. Die Abdrücke verschiedener Pflanzen werden beobachtet und auf den hergestellten Stücken reproduziert. Die Stücke werden von der Künstlerin gebrannt und können von den Teilnehmern am 20. August am Empfang der Mediathek abgeholt werden. Für alle ab 6 Jahren.

