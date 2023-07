Marché festif de Saint-Yrieix Saint-Yrieix-la-Perche, 29 juin 2023, Saint-Yrieix-la-Perche.

Saint-Yrieix-la-Perche,Haute-Vienne

Marché festif de producteurs. Restauration à emporter et sur place avec de nombreux producteurs. Animation musicale. 17h à 23h30, jardin du Moulinassou..

2023-06-29 fin : 2023-06-29 23:30:00. .

Saint-Yrieix-la-Perche 87500 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



Festive farmers’ market. Takeaway and on-site catering with numerous producers. Musical entertainment. 5pm to 11:30pm, Moulinassou garden.

Mercado festivo de agricultores. Comida para llevar y catering in situ con numerosos productores. Animación musical. de 17:00 a 23:30 h, jardín del Moulinassou.

Festlicher Markt mit Erzeugern. Verpflegung zum Mitnehmen und vor Ort mit zahlreichen Produzenten. Musikalische Unterhaltung. 17:00 bis 23:30 Uhr, Garten des Moulinassou.

