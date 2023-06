Concert du choeur Allemand de Beerbach et l’ensemble vocal de Saint-Yrieix Saint-Yrieix-la-Perche, 8 juin 2023, Saint-Yrieix-la-Perche.

Saint-Yrieix-la-Perche,Haute-Vienne

Concert du choeur Allemand de Beerbach (près de Bad Windsheim) avec le choeur Homm’&Gars de l’ensemble vocal de Saint-Yrieix..

Jeudi 2023-06-08 à 20:00:00 ; fin : 2023-06-08 22:30:00. .

Saint-Yrieix-la-Perche 87500 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



Concert of the German choir of Beerbach (near Bad Windsheim) with the Homm’&Gars choir of the vocal ensemble of Saint-Yrieix.

Concierto del coro alemán de Beerbach (cerca de Bad Windsheim) con el coro Homm’&Gars del conjunto vocal de Saint-Yrieix.

Konzert des Deutschen Chors aus Beerbach (in der Nähe von Bad Windsheim) mit dem Chor Homm’&Gars des Vokalensembles von Saint-Yrieix.

