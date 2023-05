Le kinokabaret arédien, 2ème édition, 18 mai 2023, Saint-Yrieix-la-Perche.

Le Kino est un week-end dédié à la création audiovisuelle. Vous aurez 74heures pour créer des courts métrages. Pour petits et grands, vidéastes confirmés ou néophytes. Certains auront des idées, des connaissances. Le but est de mettre en commun son travail dans un esprit d’entraide. le week-end sse cloturera le dimanche par une projection publiqu des courts-métrages..

Vendredi 2023-05-18 à ; fin : 2023-05-21 . .

Saint-Yrieix-la-Perche 87500 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



The Kino is a weekend dedicated to audiovisual creation. You will have 74 hours to create short films. For young and old, experienced video makers or neophytes. Some will have ideas, knowledge. The goal is to share your work in a spirit of mutual aid. The weekend will end on Sunday with a public screening of the short films.

El Kino es un fin de semana dedicado a la creación audiovisual. Dispondrás de 74 horas para crear cortometrajes. Para jóvenes y mayores, realizadores de vídeo experimentados o novatos. Algunos tendrán ideas, conocimientos. El objetivo es compartir su trabajo en un espíritu de ayuda mutua. El fin de semana terminará el domingo con una proyección pública de los cortometrajes.

Das Kino ist ein Wochenende, das dem audiovisuellen Schaffen gewidmet ist. Sie haben 74 Stunden Zeit, um Kurzfilme zu erstellen. Für Jung und Alt, erfahrene Videofilmer oder Neulinge. Einige werden Ideen und Wissen mitbringen. Das Ziel ist es, sich gegenseitig zu helfen und die Arbeit zu vereinen.

