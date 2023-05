Les Ostensions à Saint-Yrieix : Jeux scénique « Saint-Yrieix d’hier et d’aujourd’hui », 5 mai 2023, .

Jeux scénique animé par les jeunes avec le groupe Nomade : « Saint-Yrieix d’hier et d’aujourd’hui »..

Vendredi 2023-05-05 à ; fin : 2023-05-05 . .

Saint-Yrieix-la-Perche 87500 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



Scenic games animated by the young people with the group Nomade: » Saint-Yrieix of yesterday and today « .

Juegos escénicos animados por jóvenes con el grupo Nomade: « Saint-Yrieix d’hier et d’aujourd’hui ».

Szenische Spiele, die von Jugendlichen mit der Gruppe Nomade animiert werden: « Saint-Yrieix d’hier et d’aujourd’hui » (Saint-Yrieix gestern und heute).

Mise à jour le 2022-11-28 par OT de St-Yrieix-la-Perche