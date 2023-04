Bourse auto-moto et vide-grenier Saint-Yrieix-la-Perche OT de St-Yrieix-la-Perche Catégorie d’Évènement: Saint-Yrieix-la-Perche

2023-04-09 – 2023-04-09 Saint-Yrieix-la-Perche Haute-Vienne Saint-Yrieix-la-Perche . Lieu : Groupe scolaire Jules Ferry. A partir de 07h00 jusqu’à 19h. Entrée et parking gratuits. Buvette, restauration, tombola : 2 vélos électriques à gagner. L’équipe des automobiles classiques arédiennes vous accueille comme chaque année pour leur traditionnelle bourse auto-moto et vide -grenier, les passionnés de voitures anciennes et chineurs trouveront leur bonheur. Pièces détachées, expo-vente miniatures, accès au site aux véhicules de collection. Saint-Yrieix-la-Perche

