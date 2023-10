Stage « théâtre d’ombres » pour les 8 / 15 ans à St-Yrieix-la-Perche Ancienne école Jules Ferry Saint-Yrieix-la-Perche Catégories d’Évènement: Haute-Vienne

https://lescargotdanslesorties.org/stages Théâtre d’ombres Découvre le théâtre d’ombres et joue un spectacle ! Dim. 12 novembre 2023 de 10h à 17h

8 / 15 ans – 12 participants maximum Programme du stage :

> expérimentation de la lumière et de l’ombre

> écriture d’un petit spectacle

> fabrication des personnages et des décors

> bruitage, musique, répétitions

> présentation devant les familles à 16h30 Ancienne école Jules Ferry rue Jean Giraudoux – 87500 Saint-Yrieix-la-Perche

