Ciné-Goûter et atelier ombres chinoises Cinéma Arévi Saint-Yrieix-la-Perche, samedi 3 février 2024.

Ciné-Goûter et atelier ombres chinoises Cinéma Arévi Saint-Yrieix-la-Perche Haute-Vienne

Début : 2024-02-03 15:30:00

fin : 2024-02-03

Découvrez 4 contes merveilleux de Michel Ocelot, le créateur d’Azur et Asmar et Kirikou, dans le film d’animation » Ivan Tsarévitch et la princesse changeante « .

Synopsis Tous les soirs, une fille, un garçon et un vieux projectionniste se retrouvent dans un cinéma qui semble abandonné mais plein de merveilles. Ensemble, les trois amis inventent, dessinent, se déguisent et s’imaginent les héros de contes merveilleux. Des profondeurs de la terre, aux confins de l’Orient, ils rivalisent d’imagination pour incarner princesses et aventuriers.

Séance suivie d’un atelier » Ombres chinoises « .

A partir de 6 ans. Inscriptions à cinema@arevi.fr

Cinéma Arévi 16 Avenue Docteur Lemoyne

Saint-Yrieix-la-Perche 87500 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine cinema@arevi.fr



