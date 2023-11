Marché de Noël à St-Yrieix la Montagne Saint-Yrieix-la-Montagne, 2 décembre 2023, Saint-Yrieix-la-Montagne.

Saint-Yrieix-la-Montagne,Creuse

11h – Le Conteur Jean Claude Breil commencera sa représentation pour petits et grands sur le thème de l’hiver. Prix libre

12h à 14h – Le concert de Tom Casy se tiendra en extérieur pour animer le marché

14h et 16h – Projections de courts métrage dans la salle des fêtes – gratuit

15h – Décoration de sapin en présence du Père Noël

Deux foodtrucks avec possibilité de manger en intérieur

L’association Le Comité Arédien proposera des crêpes, du vin chaud et des boissons chaudes.

Venez nombreux.

2023-12-02 fin : 2023-12-02 17:00:00. .

Saint-Yrieix-la-Montagne 23460 Creuse Nouvelle-Aquitaine



11am – Storyteller Jean Claude Breil begins his performance for young and old on the theme of winter. Free admission

12pm to 2pm – Tom Casy’s outdoor concert enlivens the market

2pm and 4pm – Short film screenings in the salle des fêtes – free admission

3pm – Christmas tree decorating in the presence of Santa Claus

Two foodtrucks with indoor dining options

The Comité Arédien association will be serving crêpes, mulled wine and hot drinks.

Come one, come all

11.00 h – El cuentacuentos Jean Claude Breil inicia su actuación para pequeños y mayores sobre el tema del invierno. Entrada gratuita

de 12.00 a 14.00 h – Concierto de Tom Casy al aire libre para animar el mercado

14.00 y 16.00 h – Proyección gratuita de cortometrajes en la sala de fiestas

15.00 h – Decoración del árbol de Navidad en presencia de Papá Noel

Dos foodtrucks con posibilidad de comer en el interior

La asociación Comité Arédien servirá crepes, vino caliente y bebidas calientes.

Vengan todos

11:00 Uhr – Der Geschichtenerzähler Jean Claude Breil beginnt seine Vorstellung für Groß und Klein zum Thema Winter. Preis frei

12:00 bis 14:00 Uhr – Das Konzert von Tom Casy findet im Freien statt, um den Markt zu beleben

14:00 und 16:00 Uhr – Kurzfilmvorführungen im Festsaal – kostenlos

15 Uhr – Baumschmücken in Anwesenheit des Weihnachtsmanns

Zwei Foodtrucks mit der Möglichkeit, im Innenbereich zu essen

Der Verein Le Comité Arédien wird Crêpes, Glühwein und heiße Getränke anbieten.

Kommen Sie zahlreich

Mise à jour le 2023-11-23 par OT Aubusson-Felletin