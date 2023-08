Journées du patrimoine : Le jardin de Meyrignac Saint-Ybard, 17 septembre 2023, Saint-Ybard.

Saint-Ybard,Corrèze

Le jardin de Meyrignac a été créé vers 1880 par Ernest de Beauvoir. Ce parc paysager est présent dans l’œuvre de sa petite fille, Simone de Beauvoir.

« Mémoires d’une jeune fille rangée (1958) » : « Nous passions l’été en Limousin dans la famille de papa… Dans la volière j’admirais les cardinaux à la tête rouge et le faisans doré. Barrée de cascades artificielles, fleurie de nénuphars, la rivière anglaise où nageaient des poissons rouges enserrait dans ses eaux, une île minuscule que deux ponts en rondins relaient à la terre. Cèdres ou wellingtonias, hêtres pourpres, arbres nains du Japon, saules pleureurs, magnolias et araucarias, feuilles persistantes et feuilles caduques, massifs, buissons, fourrés : le parc entouré de barrières blanches n’était pas grand mais si divers que je n’avais jamais fini de l’explorer… ».

Jardin en visite libre de 15h à 18h. Gratuit sans inscription..

2023-09-17 fin : 2023-09-17 18:00:00. .

Saint-Ybard 19140 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



The Meyrignac garden was created around 1880 by Ernest de Beauvoir. This landscaped park features in the work of his granddaughter, Simone de Beauvoir.

« Mémoires d’une jeune fille rangée (1958) »: « We used to spend summers in Limousin with Dad’s family… In the aviary, I admired the red-headed cardinals and the golden pheasants. Barred by artificial waterfalls and lined with water lilies, the English river, where goldfish swim, encloses in its waters a tiny island that two log bridges connect to the land. Cedars or wellingtonias, purple beeches, Japanese dwarf trees, weeping willows, magnolias and araucarias, evergreens and deciduous, clumps, bushes, thickets: the park surrounded by white fences was not large, but so diverse that I never finished exploring it… ».

Garden open to the public from 3pm to 6pm. Free, no registration required.

El jardín de Meyrignac fue creado hacia 1880 por Ernest de Beauvoir. Este parque paisajístico aparece en la obra de su nieta, Simone de Beauvoir.

en « Mémoires d’une jeune fille rangée » (1958): « Pasábamos los veranos en el Lemosín con la familia de papá… En la pajarera admiraba los cardenales de cabeza roja y los faisanes dorados. El río inglés, bordeado de cascadas artificiales y lleno de nenúfares, tenía peces de colores nadando en sus aguas, encerrando una diminuta isla unida a tierra por dos puentes de troncos. Cedros o wellingtonias, hayas púrpuras, enanos japoneses, sauces llorones, magnolias y araucarias, árboles de hoja perenne y caduca, macizos, arbustos, matorrales: el parque rodeado de vallas blancas no era grande, pero sí tan diverso que nunca terminé de explorarlo… ».

Jardín abierto al público de 15:00 a 18:00 horas. Gratuito, sin inscripción.

Der Garten von Meyrignac wurde um 1880 von Ernest de Beauvoir angelegt. Dieser Landschaftspark ist in den Werken seiner Enkelin Simone de Beauvoir präsent.

in « Mémoires d’une jeune fille rangée » (1958) heißt es: « Wir verbrachten den Sommer im Limousin bei Papas Familie…. In der Voliere bewunderte ich die rotköpfigen Kardinäle und den Goldfasan. Der englische Fluss, in dem Goldfische schwammen, war von künstlichen Wasserfällen gesäumt und mit Seerosen geschmückt. Er umschloss eine winzige Insel, die durch zwei Brücken aus Holzblöcken mit dem Land verbunden war. Zedern oder Wellingtonien, Purpurbuchen, japanische Zwergbäume, Trauerweiden, Magnolien und Araukarien, immergrüne und laubabwerfende Pflanzen, Beete, Büsche, Dickichte: Der von weißen Zäunen umgebene Park war nicht groß, aber so vielfältig, dass ich ihn nie zu Ende erkundet hatte … ».

Garten zur freien Besichtigung von 15:00 bis 18:00 Uhr. Kostenlos ohne Anmeldung.

