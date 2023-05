Soirée Bourret/châtaignes animation karaoké Place des Platanes, 23 septembre 2023, .

Dégustation et vente de bourret accompagné de châtaignes.

Karaoké animé par l’Association.

Buvette..

2023-09-23 à ; fin : 2023-09-23 21:00:00. EUR.

Place des Platanes Salle des Fêtes

Saint-Yaguen 40400 Landes Nouvelle-Aquitaine



Tasting and sale of bourret with chestnuts.

Karaoke animated by the Association.

Refreshment bar.

Degustación y venta de bourret con castañas.

Karaoke a cargo de la Asociación.

Bar de refrescos.

Verkostung und Verkauf von Bourret mit Kastanien.

Karaoke unter der Leitung des Vereins.

Getränkeausschank.

Mise à jour le 2023-04-06 par OT Tartas