Cet évènement est passé Journée du patrimoine à Saint-witz dimanche 17 sept 2023 Saint-Witz Laval Catégories d’Évènement: Laval

Mayenne Journée du patrimoine à Saint-witz dimanche 17 sept 2023 Saint-Witz Laval, 17 septembre 2023, Laval. Journée du patrimoine à Saint-witz dimanche 17 sept 2023 Dimanche 17 septembre, 10h00 Saint-Witz Entrée libre Les sorties et visites organisées dans le cadre de la journée du patrimoine sont gratuites. Pour le site du Guépelle, inscription en ligne. Saint-Witz rue de Paris Laval 53000 Les Pommeraies Mayenne Pays de la Loire [{« type »: « email », « value »: « mairie@saint-witz.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-17T10:00:00+02:00 – 2023-09-17T17:00:00+02:00

2023-09-17T10:00:00+02:00 – 2023-09-17T17:00:00+02:00 journée du patrimoine moulin mairie de Saint-Witz Détails Catégories d’Évènement: Laval, Mayenne Autres Lieu Saint-Witz Adresse rue de Paris Ville Laval Departement Mayenne Age min 3 Age max 99 Lieu Ville Saint-Witz Laval latitude longitude 48.07501;-0.75326

Saint-Witz Laval Mayenne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/laval/