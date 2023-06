Portes ouvertes Saint-Witz Laval, 17 juin 2023, Laval.

Portes ouvertes 17 et 18 juin Saint-Witz Entrée libre, ateliers sur inscription en nombre limité

Démonstration, animations et ventes de créations originales, des idées cadeaux pour la fête des Pères et une bonne action : 10% des ventes seront reversées à l’association « les présents de l’avenir » Louvres, association qui oeuvre vers l’accès à la culture vers les enfants défavorisés.

Découvertes des arts plastiques : modelage sculpture, cartonnage et peinture dans tous ses états : acrylique, aquarelle, sur bois, demonstrations des métiers d’art comme la peinture sur porcelaine et la tapisserie d’ameublement, une initiation aux sports cérébraux : bridge et scrabble en présence de notre atelier vidéo sans oublier les arts textiles : ADN de l’association le patchwork..

Des instants phare pour présenter de nouvelles activités pilotes grâce à nos deux fédérations FSCF https://www.fscf.asso.fr/et la Confederation des foyers ruraux 95 https://www.fdfr95.com/foyers-ruraux comme l’activité physique bien être Atout form: Taeso en lien avec le Judo club wezien et la randonnée découverte autour des plantes sauvages et comestibles en partenariat avec « Nature Sensorielle ». Un atelier diététique Brunch « Atoutform » et un atelier Gourmet……en partenariat avec la confrérie des Chevaliers Fouetteurs de crème Chantilly à 17h le samedi 17 juin 2023. C’est un week-end clé pour vous rencontrer ! Venez nombreux !

L’adresse : 1 Pavé des Hermites 95470 Saint-Witz

Saint-Witz rue de Paris Laval 53000 Les Pommeraies Mayenne Pays de la Loire [{« type »: « email », « value »: « foyerruralsaintwitz@gmail.com »}] [{« link »: « https://www.fscf.asso.fr/et »}, {« link »: « https://www.fdfr95.com/foyers-ruraux »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-17T10:00:00+02:00 – 2023-06-17T18:00:00+02:00

2023-06-18T10:00:00+02:00 – 2023-06-18T18:00:00+02:00

metiers d art tapisserie ameublement

association socio-culturelle de Saint Witz « Foyer rural » -Helyanwë