Journées Européennes du patrimoine – Visites du château de Curzac, du XVème- XIX ème siècles Saint-Vitte-sur-Briance, 16 septembre 2023, Saint-Vitte-sur-Briance.

Saint-Vitte-sur-Briance,Haute-Vienne

Visite du château du XVème- XIX ème siècles samedi et dimanche visites à partir de 14h, à 15h et 16h.

Profitez de l’ouverture exceptionnelle du château à l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine pour découvrir le château de Curzac.

Dimanche 17, dans les jardins du Château : Démonstrations et initiation au tir à l’arc (gratuit)

Petits et grands pourront découvrir le tir à l’arc médiéval : démonstrations costumées et initiations à partir de 9 ans..

2023-09-16 fin : 2023-09-17 17:00:00. EUR.

Saint-Vitte-sur-Briance 87380 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



Visit the 15th-19th century château on Saturday and Sunday from 2pm, 3pm and 4pm.

Take advantage of the exceptional opening of the château on the occasion of the European Heritage Days to discover the Château de Curzac.

Sunday 17th, in the château gardens: Archery demonstrations and initiation (free)

Young and old alike can discover medieval archery: costumed demonstrations and initiations for ages 9 and up.

Visite el castillo del siglo XV-XIX el sábado y el domingo a partir de las 14:00, 15:00 y 16:00 horas.

Aproveche la apertura excepcional del castillo con motivo de las Jornadas Europeas del Patrimonio para descubrir el castillo de Curzac.

Domingo 17, en los jardines del castillo: demostraciones de tiro con arco y curso de iniciación (gratuito)

Grandes y pequeños podrán descubrir el tiro con arco medieval: demostraciones con disfraces y cursillos de iniciación para niños a partir de 9 años.

Besichtigung des Schlosses aus dem 15. und 19. Jahrhundert Samstag und Sonntag ab 14 Uhr, um 15 Uhr und 16 Uhr.

Nutzen Sie die außergewöhnliche Öffnung des Schlosses anlässlich der Europäischen Tage des Kulturerbes, um das Schloss von Curzac zu entdecken.

Sonntag, 17., in den Gärten des Schlosses: Vorführungen und Einführung in das Bogenschießen (kostenlos)

Groß und Klein können das mittelalterliche Bogenschießen entdecken: kostümierte Vorführungen und Einführungen für Kinder ab 9 Jahren.

