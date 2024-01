Teoz Summer : vide-greniers Saint-Vite, samedi 6 juillet 2024.

Teoz Summer : vide-greniers Saint-Vite Lot-et-Garonne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-06 09:00:00

fin : 2024-07-07

Teoz Racingcar organise un vide grenier et marché aux puces. Exposants de pièce de voiture, moto en extérieur. Exposants miniature à l’intérieur. Restauration et buvette sur place.

Salle des fêtes des Rochers

Saint-Vite 47500 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



L’événement Teoz Summer : vide-greniers Saint-Vite a été mis à jour le 2024-01-12 par OT Fumel – Vallée du Lot