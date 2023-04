Back to the trees Saint-Vit, France

Back to the trees Saint-Vit, France, 1 juillet 2023, . Back to the trees Samedi 1 juillet, 18h30 Saint-Vit, France Prenez l’art en forêt ! Les arbres et les forêts ont un impact majeur sur la viabilité de notre planète, ne serait-ce que par leur capacité à transformer le gaz carbonique en oxygène ou à faire tomber la pluie quand l’air devient étouffant. Rendre l’air (du temps) plus respirable ou moins suffocant, c’est bien aussi l’une des prérogatives de l’art dans nos sociétés humaines, comme s’il y avait une complicité entre les arts et les arbres pour dessiner de nouveaux horizons.

Arts visuels, musique, arts sonores, théâtre et performance : à la lumière du jour puis à celle des bougies, quarante artistes et collectifs artistiques vous invitent à ressentir le pouvoir photosynthétique de l’art et les effets magiques de l’enforestation. Des conférences, des promenades scientifiques et une librairie thématique vous donneront quant à elles accès aux plus récentes découvertes scientifiques sur les arbres et les forêts, ainsi qu’à leur(s) histoire(s).

En révélant ainsi les multiples visages de la forêt, Back to the Trees vous propose un voyage entre deux mondes – celui de l’art et celui du vivant –, entre liberté créatrice et doux ensauvagement : venez prendre l’art en forêt ! Construction de la Maison de l’Architecture La Maison de l’Architecture de Franche-Comté vous propose une micro-architecture de franchissement, et vous en laisse une libre pratique : s’arrêter, observer, s’approcher de l’eau, de la canopée, ou simplement traverser, de quoi pratiquer et envisager la forêt autrement au travers de l’Architecture. Informations pratiques Restauration et boissons sur place.

Prévoyez des vêtements et chaussures adaptés, une lampe de poche, du répulsif anti-moustiques, un gobelet, de l’argent en espèces (restauration, librairie, participation à l’événement)

L’événement sera maintenu en cas d’intempéries. Saint-Vit, France Saint Vit 25410 Bourgogne-Franche-Comté [{« type »: « phone », « value »: « 0381834060 »}, {« type »: « email », « value »: « contact@maisondelarchi-fc.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

