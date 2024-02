Saint Vincent-Tournante Ladoix-Serrigny 2025 Ladoix-Serrigny, dimanche 26 janvier 2025.

Saint Vincent-Tournante Ladoix-Serrigny 2025

Evènement incontournable du patrimoine viticole, cette fête populaire vigneronne s’inscrit dans la tradition. Défilé, dégustations, animations tout au long de la journée, c’est un véritable moment de convivialité, et c’est aussi l’occasion de découvrir ou de redécouvrir les vins d’une appellation.

Les 25 et 26 janvier 2025, c’est Ladoix-Serrigny qui aura l’honneur d’accueillir la 81ème édition.

Au coeur de la côte, au pied de la colline de corton, l’appellation Ladoix se décline en rouge et en blanc, en villages et en premiers crus sur de nombreux climats.

La commune accueille également des Grands Crus de Corton.

Autant de bonnes raisons de venir déambuler dans les rues décorées de ce charmant village !

Pour cette nouvelle édition, les Vignerons de Ladoix ont réalisé 7 cuvées en commun sur les millésimes 2022 et 2023.

Mais la fête vous réserve encore d’avantage de surprises… 20 20 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2025-01-26 10:00:00

fin : 2025-01-26 17:00:00

Ladoix-Serrigny

Ladoix-Serrigny 21550 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté

