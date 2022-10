Saint-Vincent Tournante 2023 Couchey, 28 janvier 2023, Couchey.

Saint-Vincent Tournante 2023

VILLAGE DE COUCHEY Village de Couchey Couchey Cte-d’Or Village de Couchey VILLAGE DE COUCHEY

2023-01-28 – 2023-01-29

Village de Couchey VILLAGE DE COUCHEY

Couchey

Cte-d’Or

Couchey

EUR Après près de 40 ans, COUCHEY, village de la Côte de Nuits, va accueillir pour la seconde fois la Saint-Vincent Tournante, pour sa 79ième édition, les 28 et 29 janvier 2023.

Pendant plusieurs mois, ses vignerons et ses habitants vont s’unir en associant savoir-faire, créativité

et bonne humeur pour préparer cette fête et accueillir au mieux les visiteurs et faire de cette tradition

un moment festif et convivial.

contact@svt2023.fr +33 6 26 97 44 16 https://svt2023.fr/

Village de Couchey VILLAGE DE COUCHEY Couchey

dernière mise à jour : 2022-10-06 par