Formation en massage Californien 4 Chemin du Mitan, 22 avril 2023, Saint-Vincent-la-Châtre.

Formation en massage Californien

Samedi 22 avril de 9h30 à 17h à la Guiarderie à Saint-Vincent-La-Chatre

Réservation 06 98 83 81 45 ou par mail : laguiarderie@orange.fr

Matériel à apporter : 2 grands draps de bain, papier/stylo, huile de massage, chaussettes et un pique-nique pour le repas du midi.

4 Chemin du Mitan La Guiarderie

Saint-Vincent-la-Châtre 79500 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



Californian massage training

Saturday April 22nd from 9:30 am to 5 pm at La Guiarderie in Saint-Vincent-La-Chatre

Reservation 06 98 83 81 45 or by mail : laguiarderie@orange.fr

Material to bring : 2 large bath sheets, paper/pen, massage oil, socks and a picnic for lunch

Formación en masaje californiano

Sábado 22 de abril de 9h30 a 17h00 en La Guiarderie en Saint-Vincent-La-Chatre

Reserva 06 98 83 81 45 o por correo : laguiarderie@orange.fr

Material a traer: 2 sábanas grandes de baño, papel/bolígrafo, aceite de masaje, calcetines y un picnic para el almuerzo

Ausbildung in Kalifornischer Massage

Samstag, 22. April von 9.30 bis 17 Uhr in La Guiarderie in Saint-Vincent-La-Chatre

Reservierung 06 98 83 81 45 oder per E-Mail: laguiarderie@orange.fr

Mitzubringendes Material: 2 große Badetücher, Papier/Stift, Massageöl, Socken und ein Picknick für das Mittagessen

