SAINT-VINCENT ET L’ÉGLISE AUX 92 VISAGES – AVEC LE PAYS D’ART ET D’HISTOIRE Saint-Vincent-du-Lorouër, 23 juillet 2021-23 juillet 2021, Saint-Vincent-du-Lorouër. SAINT-VINCENT ET L’ÉGLISE AUX 92 VISAGES – AVEC LE PAYS D’ART ET D’HISTOIRE 2021-07-23 – 2021-07-23

Saint-Vincent-du-Lorouër Sarthe Saint-Vincent-du-Lorouër Découvrez l’église de Saint-Vincent et ses 92 personnages peints sur la voûte à travers une soirée jeux : mini-enquête, « Qui-est-ce ? » géant, atelier autour du portrait, … Venez profiter de ce patrimoine insolite avec les guides-conférenciers du Pays d’art et d’histoire.

Lieu de RDV : devant l’église de Saint-Vincent-du-Lorouër

Tarif : 5 €, – de 15 ans et demandeurs d’emploi : 3 €, – de 5 ans : gratuit.

