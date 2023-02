Saint Vincent du Haut Mâconnais à Clessé Clessé Clessé Clessé Catégories d’Évènement: Clessé

Saône-et-Loire

Saint Vincent du Haut Mâconnais à Clessé Clessé, 4 février 2023, Clessé Clessé. Saint Vincent du Haut Mâconnais à Clessé Place de la Mairie Clessé Saône-et-Loire

2023-02-04 – 2023-02-04 Clessé

Saône-et-Loire Clessé 7 7 EUR Après deux ans d’absence, notre fête de la Saint Vincent Cantonale arrive à Clessé !

En provenance de Saint-Gengoux-de-Scissé, Saint Vincent, Saint patron du vin et des vignerons, sera de nouveau porté fièrement sur nos épaules.

Alors, célébrons ensemble au coin du tonneau cet événement qui nous rassemble.

Retrouvez vos vigneronnes et vignerons, et dites bonjour au millésime 2022 !

Nous remercions chaleureusement nos partenaires qui rendent cette manifestation possible, et vous donnons rendez-vous l’année prochaine à Chardonnay pour la 43ème édition.

Le comité de la Saint Vincent Cantonale. svhm2022@gmail.com Clessé

dernière mise à jour : 2023-01-28 par

Détails Catégories d’Évènement: Clessé, Saône-et-Loire Autres Lieu Clessé Adresse Place de la Mairie Clessé Saône-et-Loire Ville Clessé Clessé lieuville Clessé Departement Saône-et-Loire

Clessé Clessé Clessé Saône-et-Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/clesse-clesse/

Saint Vincent du Haut Mâconnais à Clessé Clessé 2023-02-04 was last modified: by Saint Vincent du Haut Mâconnais à Clessé Clessé Clessé 4 février 2023 Clessé Clessé Saône-et-Loire Place de la mairie Clessé Saône-et-Loire Saône-et-Loire

Clessé Clessé Saône-et-Loire