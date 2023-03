FÊTE DE PRINTEMPS Saint-Vincent-d'Olargues Catégories d’Évènement: Hérault

Saint-Vincent-d'Olargues

FÊTE DE PRINTEMPS, 25 mars 2023, Saint-Vincent-d'Olargues . FÊTE DE PRINTEMPS Dans le jardin de la Salle polyvalente Saint-Vincent-d’Olargues Hérault

2023-03-25 10:00:00 – 2023-03-25 Saint-Vincent-d’Olargues

Hérault . Un repas partagé entre « voisins » et amis de St Vincent pour se rencontrer, discuter, partager… Un stand graines partagées pour préparer le jardin, bref une journée de printemps ! à vous de nous étonner avec vos préparations! Un repas partagé entre « voisins » et amis de St Vincent pour se rencontrer, discuter, partager… Un stand graines partagées pour préparer le jardin, bref une journée de printemps ! à vous de nous étonner avec vos préparations! +33 6 82 80 33 15 https://www.vincentinois.fr/ Saint-Vincent-d’Olargues

dernière mise à jour : 2023-03-11 par

Détails Catégories d’Évènement: Hérault, Saint-Vincent-d'Olargues Autres Lieu Saint-Vincent-d'Olargues Adresse Dans le jardin de la Salle polyvalente Saint-Vincent-d'Olargues Hérault Ville Saint-Vincent-d'Olargues Departement Hérault Tarif Lieu Ville Saint-Vincent-d'Olargues

Saint-Vincent-d'Olargues Saint-Vincent-d'Olargues Hérault https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-vincent-d'olargues /

FÊTE DE PRINTEMPS 2023-03-25 was last modified: by FÊTE DE PRINTEMPS Saint-Vincent-d'Olargues 25 mars 2023 Dans le jardin de la Salle polyvalente Saint-Vincent-d'Olargues Hérault Hérault Saint-Vincent-d'Olargues

Saint-Vincent-d'Olargues Hérault