Saint-Vincent des vins de Cahors Cahors, 20 janvier 2023

2023-01-20 – 2023-01-22

12 15 EUR Au programme, du 20 au 22 janvier :

LE VENDREDI SOIR

Dîner de Gala (sur réservation – nombre de places limitées)

SAMEDI DE 10H À 15H

Dégustation itinérante dans le centre ville de Cahors

LE DIMANCHE

Matin : Messe de Saint-Vincent dans la cathédrale de Cahors

Après-midi : Portes ouvertes dans le vignoble

TOUT LE WEEK-END

Fête dans les cafés, bars et restaurants de la ville et du vignoble

Dîner de Gala :

Le temps d’une soirée, laissez-vous sublimer par nos vignerons et par les chefs réputés des bonnes tables du Lot. Autour d’un dîner sur le thème de la truffe, dégustez les vins servis par le vigneron présent à votre table. Réservez votre dîner, choisissez votre vigneron ! ACCORDS METS/VINS 100% TRUFFÉS Le prestigieux dîner de gala de la Saint-Vincent aura lieu vendredi 20 janvier à partir de 19h au restaurant La Chartreuse. Début du repas à 20h.

Réservez vos places pour le dîner de gala et choisissez votre table sans plus attendre en ligne ou dans les offices de tourisme de la destination Cahors Vallée du Lot : Cahors, Saint-Cirq Lapopie, Montcuq, et Puy L’Evêque.

Dégustation itinérante :

Participez à une dégustation itinérante dans la ville de Cahors samedi 21 janvier de 10h à 15h ; au son des musiciens qui joueront dans la ville. RENDEZ-VOUS POUR LE DÉPART À LA VILLA MALBEC AFIN DE RETIRER VOTRE KIT DE DÉGUSTATION. Votre kit de la Saint-Vincent se compose d’un totebag ; d’un porte-verre en coton ; d’un verre gravé ; d’un carnet de 10 coupons détachables vous donnant droit à 10 dégustations de vin (4cl) sur le parcours de la dégustation itinérante ; d’un carnet de 5 coupons détachables vous donnant droit à une bouchée gourmande sur chaque stand de la dégustation itinérante ; et d’un guide de la Saint-Vincent avec le tracé de la dégustation itinérante et la liste des animations du week-end. Parce que nous prenons soin de votre santé, votre kit contient aussi un éthylotest et un masque UNS catégorie 1 en microfibre réutilisable.

Réservez vos places de la Saint-Vincent dès maintenant en ligne ou dans les offices de tourisme de la destination Cahors Vallée du Lot (Cahors, Saint-Cirq Lapopie, Montcuq, Puy L’Evêque). Votre kit sera à retirer (en échange de vos places) au Cahors Malbec Lounge à partir du vendredi 20 janvier ; de 11h à 13h30 puis de 16h à 19h ; et le samedi 21 janvier à partir de 9h.

La Messe de Saint-Vincent :

La messe de Saint Vincent sera célébrée dimanche 22 janvier de 10h00 à 11h15 par Monseigneur Camiade, évêque de Cahors. La statue de Saint Vincent et une barrique de vin symbolisant la dernière vendange seront portées dans la Cathédrale par les vignerons de Saint Vincent Rive d’Olt suivis de la Confrérie des vins de Cahors. Une animation musicale par l’ensemble de musique sacrée “la Sportelle” dirigé par Emmeran Rollin rythmera la messe. Puis, à l’issue de la messe, de 11h30 à 12h30: Chapitre de la Confrérie du vin de Cahors au cloître de la cathédrale : Intronisation de chevaliers du vin de Cahors (engagement des chevaliers à défendre et à répandre le message des vins de Cahors). Mise en perce de la barrique de vin de Cahors bénie pendant la messe de Saint Vincent.

Des Portes-Ouvertes auront lieu dans le vignoble de Cahors l’après-midi du dimanche 22 janvier. La liste des domaines participants sera communiquée sur le site web des vins de Cahors à partir du 1er janvier ; et mise à jour quotidiennement.

Fête dans les bars, cafés et restaurants de la ville : les festivités commenceront dès le vendredi soir dans les cafés, bars et restaurants de la ville ; et se poursuivront tout le week-end. Au programme : concerts, menus et formules spéciales Saint-Vincent, dégustations avec des vignerons de Cahors.

L’Union Interprofessionnelle des vins de Cahors organise du 20 au 22 janvier 2023 la tant attendue première édition de la Saint Vincent des vins de Cahors.

Au-delà de l’organisation d’un évènement festif et de nombreuses animations organisées à Cahors, la Saint Vincent des vins de Cahors contribue à affirmer le positionnement du vignoble de Cahors comme une destination incontournable pour l’œnotourisme. Cette célébration est l’occasion de rappeler le riche passé viticole de la cité, et de mettre en valeur son patrimoine humain, culturel et architectural.

+33 5 65 23 82 35

