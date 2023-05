BALADE GREETERS : EN AVANT LA MUSIQUE ! Place de l’Eglise, 4 mai 2023, .

Philippe est un bon vivant qui aimé particulièrement la musique, et notamment La Musique de Saint Vincent des Prés..

2023-05-04 à ; fin : 2023-05-04 16:30:00. .

Place de l’Eglise

Saint-Vincent-des-Prés 72600 Sarthe Pays de la Loire



Philippe is a bon vivant who particularly likes music, and in particular La Musique de Saint Vincent des Prés.

Philippe es un bon vivant especialmente aficionado a la música y, en particular, a La Musique de Saint Vincent des Prés.

Philippe ist ein Lebemann, der besonders gerne Musik hört, vor allem La Musique de Saint Vincent des Prés.

Mise à jour le 2023-04-25 par eSPRIT Pays de la Loire