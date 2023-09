Todos Unidos – Journées Chiliennes Saint-Vincent-de-Tyrosse, 29 septembre 2023, Saint-Vincent-de-Tyrosse.

Saint-Vincent-de-Tyrosse,Landes

Vendredi 29 septembre à 20h30 : « Chili 1976 » de Manuela Martelli – Cinéma Grand Ecran

Samedi 30 septembre à 17h : « Mon pays imaginaire » de Patricio Guzman – Cinéma Grand Ecran

Samedi 30 septembre à 19h : repas & récit musical et visuel « Victor Jara, la bande son de mon enfance » – Salle Burry.

Saint-Vincent-de-Tyrosse 40230 Landes Nouvelle-Aquitaine



Friday, September 29, 8:30 p.m.: « Chile 1976 » by Manuela Martelli – Cinéma Grand Ecran

Saturday September 30 at 5pm: « Mon pays imaginaire » by Patricio Guzman – Cinéma Grand Ecran

Saturday, September 30, 7pm: « Victor Jara, la bande son de mon enfance » (Victor Jara, the soundtrack of my childhood) – Salle Burry

Viernes 29 de septiembre a las 20.30 h: « Chile 1976 » de Manuela Martelli – Cinéma Grand Ecran

Sábado 30 de septiembre a las 17:00 h: « Mon pays imaginaire » de Patricio Guzman – Cinéma Grand Ecran

Sábado 30 de septiembre a las 19:00 h: comida e historia musical y visual « Víctor Jara, la banda sonora de mi infancia » – Salle Burry

Freitag, 29. September, 20.30 Uhr: « Chile 1976 » von Manuela Martelli – Cinéma Grand Ecran

Samstag, 30. September, 17 Uhr: « Mein imaginäres Land » von Patricio Guzman – Cinéma Grand Ecran

Samstag, 30. September, 19 Uhr: Essen & musikalisch-visuelle Erzählung « Victor Jara, der Soundtrack meiner Kindheit » – Burry-Saal

