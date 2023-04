Corrida des Fêtes Arènes, 16 juillet 2023, Saint-Vincent-de-Tyrosse.

La bravoure, la classe et la qualité des toros porteurs de la devise azur et blanche avaient enchanté le public en 2022 et permis aux toreros de pleinement exprimer leur style et leur talent. Le cartel complet de cette corrida des Fêtes de Tyrosse sera dévoilé le vendredi 12 mai à 18h30..

2023-07-16 à ; fin : 2023-07-16 . .

Arènes

Saint-Vincent-de-Tyrosse 40230 Landes Nouvelle-Aquitaine



The bravery, the class and the quality of the toros carrying the azure and white motto had enchanted the public in 2022 and allowed the bullfighters to fully express their style and their talent. The complete cartel of this bullfight of the Festivals of Tyrosse will be revealed on Friday, May 12th at 6:30 pm.

La bravura, la clase y la calidad de los toros que llevan la divisa azul y blanca encandilaron al público en 2022 y permitieron a los toreros expresar plenamente su estilo y su talento. La lista completa de las corridas de las Fêtes de Tyrosse se desvelará el viernes 12 de mayo a las 18h30.

Die Tapferkeit, Klasse und Qualität der Toros, die das azur-weiße Motto trugen, hatten das Publikum 2022 verzaubert und den Toreros die Möglichkeit gegeben, ihren Stil und ihr Talent voll auszuleben. Das vollständige Kartell dieses Stierkampfs der Fêtes de Tyrosse wird am Freitag, den 12. Mai um 18.30 Uhr bekannt gegeben.

