Corrida des Fêtes Arènes, 16 juillet 2023, Saint-Vincent-de-Tyrosse.

Cette course aura lieu le dimanche 16 juillet 2023, à 18h00. Déjà triomphateur en 2021 et acteur prépondérant de la course mémorable de l’an passé, l’élevage français de Pagès-Mailhan sera répété pour fournir les six toros de la corrida des Fêtes..

2023-07-16 à ; fin : 2023-07-16 . .

Arènes

Saint-Vincent-de-Tyrosse 40230 Landes Nouvelle-Aquitaine



This race will take place on Sunday, July 16, 2023, at 6:00 pm. Already a triumphant winner in 2021 and a key player in last year’s memorable race, the French Pagès-Mailhan stud will be repeated to provide the six toros for the Fiesta bullfight.

Esta carrera tendrá lugar el domingo 16 de julio de 2023, a las 18.00 horas. Ya triunfante en 2021 y protagonista de la memorable carrera del año pasado, la ganadería francesa Pagès-Mailhan repetirá para proporcionar los seis toros de la corrida de Fiesta.

Dieses Rennen findet am Sonntag, den 16. Juli 2023, um 18.00 Uhr statt. Der französische Zuchtbetrieb Pagès-Mailhan, der bereits 2021 triumphierte und an dem denkwürdigen Rennen im letzten Jahr maßgeblich beteiligt war, wird wiederholt, um die sechs Toros für den Festtagskampf zu liefern.

Mise à jour le 2023-05-10 par OTI LAS