Les Foulées Tyrossaises Centre ville, 14 juillet 2023, Saint-Vincent-de-Tyrosse. Courses de 5 km et 10 km organisées dans le cadre des fêtes de St Vincent de Tyrosse.

5 km and 10 km races organized for the St Vincent de Tyrosse festival Carreras de 5 km y 10 km organizadas en el marco de las fiestas de San Vicente de Tyrosse 5 km- und 10 km-Läufe, die im Rahmen der Feste von St Vincent de Tyrosse organisiert werden

