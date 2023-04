Tournoi de l’Ecole de Rugby du Pays Tyrossais Stade La Fougère, 6 mai 2023, Saint-Vincent-de-Tyrosse.

Venez supporter les jeunes à l’occasion du tournoi de rugby organisé par l’école de rugby ! Repas, ouvert à tous, à partir de 12h..

2023-05-06 à ; fin : 2023-05-06 . .

Stade La Fougère

Saint-Vincent-de-Tyrosse 40230 Landes Nouvelle-Aquitaine



Come and support the youngsters at the rugby tournament organized by the rugby school! Meal, open to all, from 12pm.

Ven a apoyar a los jóvenes en el torneo de rugby organizado por la escuela de rugby Comida, abierta a todos, a partir de las 12h.

Kommen Sie und unterstützen Sie die Jugendlichen beim Rugbyturnier, das von der Rugbyschule organisiert wird! Essen, offen für alle, ab 12 Uhr.

Mise à jour le 2023-04-19 par OTI LAS