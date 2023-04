Projection du film « Soleil vert » Cinéma Grand Ecran, 27 avril 2023, Saint-Vincent-de-Tyrosse.

A l’occasion des Rencontres de l’imaginaire, organisées par le Lycée Sud des Landes de Tyrosse et le café-librairie Le Vent Délire, une rencontre à 19h avec les auteurs de Science-Fiction Laurent Genefort, Alexandra Koszelyk et Vincent Villeminot sera suivi par la projection du film « Soleil Vert ».

2023-04-27 à ; fin : 2023-04-27 . .

Cinéma Grand Ecran

Saint-Vincent-de-Tyrosse 40230 Landes Nouvelle-Aquitaine



On the occasion of the « Rencontres de l’imaginaire », organized by the Lycée Sud des Landes de Tyrosse and the café-library Le Vent Délire, a meeting at 7pm with the Science-Fiction authors Laurent Genefort, Alexandra Koszelyk and Vincent Villeminot will be followed by the screening of the film « Soleil Vert »

Con motivo de los Rencontres de l’imaginaire, organizados por el Lycée Sud des Landes de Tyrosse y el café-biblioteca Le Vent Délire, a las 19.00 horas tendrá lugar un encuentro con los autores de Ciencia-Ficción Laurent Genefort, Alexandra Koszelyk y Vincent Villeminot, seguido de la proyección de la película « Soleil Vert »

Anlässlich der Rencontres de l’imaginaire, die vom Lycée Sud des Landes in Tyrosse und der Café-Buchhandlung Le Vent Délire organisiert werden, findet um 19 Uhr ein Treffen mit den Science-Fiction-Autoren Laurent Genefort, Alexandra Koszelyk und Vincent Villeminot statt, gefolgt von der Vorführung des Films « Soleil Vert »

Mise à jour le 2023-04-15 par OTI LAS