Avant-première « La belle ville » Cinéma Grand Ecran, 25 avril 2023, Saint-Vincent-de-Tyrosse.

Projection en avant-première du documentaire « La belle ville » à l’occasion de « Ecolo mon asso », une demi-journée organisée par Landes Musiques Amplifiées, BGE Tec Ge Coop – DLA, et Profession Sport & Loisirs Landes, autour de la transition écologique..

2023-04-25 à ; fin : 2023-04-25 . .

Cinéma Grand Ecran

Saint-Vincent-de-Tyrosse 40230 Landes Nouvelle-Aquitaine



Preview of the documentary « La belle ville » on the occasion of « Ecolo mon asso », a half-day event organized by Landes Musiques Amplifiées, BGE Tec Ge Coop ? DLA, and Profession Sport & Loisirs Landes, around the ecological transition.

Preestreno del documental « La belle ville » con motivo de « Ecolo mon asso », una media jornada organizada por Landes Musiques Amplifiées, BGE Tec Ge Coop ? DLA, y Profession Sport & Loisirs Landes, en torno a la transición ecológica.

Vorpremiere des Dokumentarfilms « La belle ville » anlässlich von « Ecolo mon asso », einer halbtägigen Veranstaltung, die von Landes Musiques Amplifiées, BGE Tec Ge Coop? DLA, und Profession Sport & Loisirs Landes, rund um den ökologischen Übergang organisiert wurde.

Mise à jour le 2023-04-15 par OTI LAS