Ciné – Rencontre avec Fabien Gorgeart réalisateur de La Vraie Famille Cinéma Grand Ecran, 12 mars 2022 20:30, Saint-Vincent-de-Tyrosse. Samedi 12 mars, 20h30 Sur place https://fb.me/e/23VDA2viJ, https://www.facebook.com/cinetyrosse/, https://www.moncine.fr/tyrosse/?fbclid=IwAR17xuQnU75u_OnDEUf76Zkrnwhxc_8nE76JeUR9vE_lgnhT3DOmBrlSuzc Echangez avec Fabien Gorgeart, réalisateur du film La Vraie Famille Le 12 mars à 20h30, Fabien Gorgeart accompagnera son film La Vraie Famille au cinéma Grand Ecran de Saint-Vincent de Tyrosse. Les spectateur auront l’occasion d’échanger avec le réalisateur à l’issue de la séance. Anna, 34 ans, vit avec son mari, ses deux petits garçons et Simon, un enfant placé chez eux par l’Assistance Sociale depuis l’âge de 18 mois, qui a désormais 6 ans. Un jour, le père biologique de Simon exprime le désir de récupérer la garde de son fils. C’est un déchirement pour Anna, qui ne peut se résoudre à laisser partir celui qui l’a toujours appelée « Maman ». Cette séance sera animée par la médiatrice de l’association DCPMC.

Pour l’écriture du scénario, Fabien Gorgeart a bénéficié de l’appuie du département des Landes au travers de la résidence d’écriture scénaristique : La Maison Bleue. Cinéma Grand Ecran 24 avenue nationale 40230 Saint-Vincent-de-Tyrosse 40230 Saint-Vincent-de-Tyrosse Landes samedi 12 mars – 20h30 à 23h00

