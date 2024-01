BLEU NUIT, un siècle de couleur Voie Romaine Saint-Vincent-de-Tyrosse, vendredi 16 février 2024.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-16 20:00:00

fin : 2024-02-16 21:30:00

Théâtre / musique

A partir de 14 ans / Durée 1H30

Une création originale de la Cie « la Fabrique Affamée ».

Le Blues est la musique racine du 20ème siècle aux Etats-Unis. Mêlant souffrance et espoir, le blues est aussi une arme de résistance et de lutte pour les afro-américains. Dans Bleu Nuit (un siècle de couleur), Nina et Claire s’aiment. Passionnément. Nina est afro-américaine, blueswoman, activiste. Claire est basque, ethnomusicologue, blanche. Ces deux femmes si différentes pourront-elles s’aimer ? Une histoire d’amour sur fond de blues et de lutte anti racisme dans l’Amérique du XXe siècle.

EUR.

Voie Romaine Pôle Sud

Saint-Vincent-de-Tyrosse 40230 Landes Nouvelle-Aquitaine polesud@cc-macs.org



