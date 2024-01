« 24 heures dans tous les sens » Voie Romaine Saint-Vincent-de-Tyrosse, vendredi 26 janvier 2024.

Début : 2024-01-26 19:30:00

fin : 2024-01-26 23:00:00

Une invitation à déambuler dans Pôle Sud (St-Vincent-de-Tyrosse), vendredi soir et samedi en journée, pour découvrir les différentes esthétiques et disciplines enseignées au conservatoire, par le prisme des 5 sens.

VENDREDI 26 JANVIER : Nuit des Conservatoires, de 19h30 à 23h

Au programme : chant choral, orchestres, jazz, trompette, musiques actuelles, cor, trombone, tuba, piano, guitare, violoncelle et musiques traditionnelles.

BUVETTE dans le hall, par l’Association des Elèves et Parents d’Elèves de l’antenne Sud du Conservatoire

RESTAURATION à l’extérieur, à partir de 19h, avec le foodtruck Layers.

SAMEDI 27 JANVIER : Au cœur des pratiques collectives, de 10h à 17h, dans l’auditorium

Au programme : « Au cœur des orchestres » cadets et à cordes 1er cycle, chorales 1er cycle, siestes musicales, ateliers sensoriels et orchestres des Classes à Horaires Aménagées Musique de Capbreton et Soustons.

BUVETTE dans le hall, par l’Association des Elèves et Parents d’Elèves de l’antenne Sud du Conservatoire

RESTAURATION à l’extérieur, à partir de 12h, avec le foodtruck Layers.

Voie Romaine Pôle Sud – Centre de formations musicale

Saint-Vincent-de-Tyrosse 40230 Landes Nouvelle-Aquitaine



