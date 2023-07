Découverte des Barthes Saint-Vincent-de-Paul, 24 juillet 2023, Saint-Vincent-de-Paul.

Saint-Vincent-de-Paul,Landes

Des prairies et des forêts inondées pas l’Adour avec la faune et la flore très particulière des Barthes..

2023-07-24 fin : 2023-07-24 12:00:00. EUR.

Saint-Vincent-de-Paul 40990 Landes Nouvelle-Aquitaine



Meadows and forests flooded by the Adour, with the very special flora and fauna of the Barthes.

Prados y bosques inundados por el Adour con la flora y fauna tan especiales de los Barthes.

Wiesen und Wälder, die vom Adour überschwemmt werden, mit der ganz besonderen Fauna und Flora der Barthes.

Mise à jour le 2023-06-29 par OT Cœur Haute Lande