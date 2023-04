Rencontre avec Régine RDV Camp de Buglose, 15 juin 2023, Saint-Vincent-de-Paul.

Elle vous dévoilera l’histoire du camp de prisonniers de Buglose, l’occasion d’honorer la mémoire des prisonniers détenus entre 1940 et 1948..

2023-06-15 à ; fin : 2023-06-15 . EUR.

RDV Camp de Buglose Route de Laluque

Saint-Vincent-de-Paul 40990 Landes Nouvelle-Aquitaine



It will reveal the history of the Buglose prison camp, an opportunity to honor the memory of the prisoners held between 1940 and 1948.

Revelará la historia del campo de prisioneros de Buglose, una oportunidad para honrar la memoria de los prisioneros recluidos entre 1940 y 1948.

Sie wird Ihnen die Geschichte des Gefangenenlagers Buglose enthüllen, eine Gelegenheit, das Andenken der Gefangenen zu ehren, die zwischen 1940 und 1948 inhaftiert waren.

Mise à jour le 2023-04-14 par OT Grand Dax