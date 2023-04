Le Printemps de la Glacière Etang de la Glacière Saint-Vincent-de-Paul Catégories d’Évènement: Landes

Le Printemps de la Glacière Etang de la Glacière, 4 juin 2023, Saint-Vincent-de-Paul. Ouverte à tous, cette manifestation accueille de nombreux exposants: des producteurs horticoles, des pépiniéristes, des maraîchers, des artisans..

2023-06-04 à ; fin : 2023-06-04 18:00:00. EUR.

Etang de la Glacière Route de la Glacière

Saint-Vincent-de-Paul 40990 Landes Nouvelle-Aquitaine



Open to all, this event welcomes many exhibitors: horticultural producers, nurserymen, market gardeners, craftsmen. Abierto a todos, este evento acoge a numerosos expositores: productores hortícolas, viveristas, horticultores, artesanos. Die Veranstaltung ist für alle offen und bietet zahlreiche Aussteller: Gartenbaubetriebe, Baumschulen, Gemüsegärtner und Kunsthandwerker. Mise à jour le 2023-04-14 par OT Grand Dax

