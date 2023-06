CYRIELLE HEAUMÉ – MONITRICE ESCALADE Saint-Vincent-de-Barbeyrargues, 30 juin 2023, Saint-Vincent-de-Barbeyrargues.

Saint-Vincent-de-Barbeyrargues,Hérault

Je propose des sorties hebdomadaires en falaise à la ½ journée.

Mes cours sont ouverts à tous (de débutant à expérimenté) et je fournis le matériel (cordes, casques, dégaines, systèmes d’assurages, baudriers).

L’idée est de former un groupe de grimpeurs et de faire une sortie par semaine (hors week-end) où chacun est libre de venir quand il le souhaite. On décide le dimanche du jours de la séanc.

Saint-Vincent-de-Barbeyrargues 34730 Hérault Occitanie



I offer weekly trips to the cliffs for ½ day.

My courses are open to all (from beginner to experienced) and I provide the equipment (ropes, helmets, quickdraws, belay systems, harnesses).

The idea is to form a group of climbers and to make one outing per week (except weekends) where everyone is free to come when he wants. We decide on the Sunday of the day of the session

Ofrezco excursiones semanales de ½ día a los acantilados.

Mis cursos están abiertos a todos (desde principiantes a experimentados) y yo proporciono el equipo (cuerdas, cascos, cintas exprés, sistemas de aseguramiento, arneses).

La idea es formar un grupo de escaladores y hacer una salida a la semana (excepto fines de semana) donde cada uno es libre de venir cuando quiera. Decidimos el domingo del día de la sesión

Ich biete wöchentliche ½-tägige Ausflüge an die Felswand an.

Meine Kurse sind für alle offen (von Anfängern bis zu erfahrenen Kletterern) und ich stelle die Ausrüstung (Seile, Helme, Express-Sets, Sicherungssysteme, Klettergurte) zur Verfügung.

Die Idee ist, eine Gruppe von Kletterern zu bilden und einen Ausflug pro Woche (außer am Wochenende) zu machen, zu dem jeder kommen kann, wann er will. Wir entscheiden am Sonntag, an welchem Tag die Tour stattfinden soll

