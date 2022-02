SAINT-VINCENT DANS LE MÂCONNAIS BOURGOGNE DU SUD, 26 janvier 2023, Mâcon.

Notre AG sera suivie d’une conférence sur le Mâconnais par JP RENARDS et plusieurs visites des domaines les plus emblématiques du vignoble des Côtes Mâconnaises. Dégustations somptueuses et ambiance de convivialité et de bienveillance au programme.

Inscription et participation obligatoires après publication du programme définitif

AG de l’Association Les Compagnons Grumeurs du Bourgogne, conférence et visites de domaines des Côtes Mâconnaises

BOURGOGNE DU SUD MÂCON Mâcon Saône-et-Loire



2023-01-26T18:00:00 2023-01-26T23:59:00;2023-01-27T08:00:00 2023-01-27T23:59:00;2023-01-28T09:00:00 2023-01-28T23:59:00;2023-01-29T08:00:00 2023-01-29T11:00:00