Portes ouvertes de la ferme Dumesnil Route du Castillon, 22 avril 2023, Saint-Vincent-Cramesnil.

Pour inaugurer le Printemps à la ferme lancé par Bienvenue à la ferme, votre ferme Dumesnil ouvre ses portes durant tout un week-end !

Programme du samedi 22 avril :

– Visite de la ferme tout au long de la journée et découverte de la traite à partir de 17h30.

– Atelier moulage de fromage de 10h30 à 11h30 et de 15h30 à 16h30 (sur réservation au 07 78 25 08 87).

– Ateliers bien-être et massage proposés par une équipe de professionnels (sans réservation).

– Atelier de découverte des accords Bières et fromages de 16h30 à 17h30 (sur réservation au 07 78 25 08 87 – Tarif : 15 €).

– Restauration sur place le midi et tout au long de la journée.

– Repas le soir dans la grange + karaoké (sur réservation au 07 78 25 08 87).

Programme du dimanche 23 avril :

– Petit marché de producteurs et artisans locaux.

– Chasse au oeufs de 10h à 11h avec petit goûter fermier et visite (sur réservation au 07 78 25 08 87).

– Atelier moulage de fromage de 10h30 à 11h30 et de 15h30 à 16h30 (sur réservation au 07 78 25 08 87).

D’autres surprises sont à découvrir !.

Samedi 2023-04-22 à 10:00:00 ; fin : 2023-04-23 18:00:00. .

Route du Castillon

Saint-Vincent-Cramesnil 76430 Seine-Maritime Normandie



To inaugurate the Spring on the farm launched by Bienvenue à la ferme, your farm Dumesnil opens its doors during a whole weekend!

Program on Saturday, April 22 :

– Visit of the farm all day long and discovery of the milking from 5:30 pm.

– Cheese molding workshop from 10:30 am to 11:30 am and from 3:30 pm to 4:30 pm (on reservation at 07 78 25 08 87).

– Wellness and massage workshops offered by a team of professionals (no reservation required).

– Beer and cheese pairing discovery workshop from 4:30 to 5:30 pm (reservation required on 07 78 25 08 87 – Price: 15 ?).

– Catering on the spot at noon and throughout the day.

– Evening meal in the barn + karaoke (reservation required on 07 78 25 08 87).

Program of Sunday, April 23rd :

– Small market of local producers and craftsmen.

– Egg hunt from 10:00 to 11:00 am with a small farm snack and a visit (on reservation at 07 78 25 08 87).

– Cheese molding workshop from 10:30 am to 11:30 am and from 3:30 pm to 4:30 pm (on reservation at 07 78 25 08 87).

Other surprises are to be discovered!

Para inaugurar el Printemps à la ferme (Primavera en la granja) lanzado por Bienvenue à la ferme, su granja de Dumesnil abre sus puertas durante todo un fin de semana

Programa del sábado 22 de abril :

– Visita de la granja durante todo el día y descubrimiento del ordeño a partir de las 17.30 h.

– Taller de moldeado de queso de 10:30 a 11:30 h y de 15:30 a 16:30 h (previa reserva en el 07 78 25 08 87).

– Talleres de bienestar y masajes ofrecidos por un equipo de profesionales (sin reserva previa).

– Taller de maridaje de cerveza y queso de 16:30 a 17:30 h (previa reserva en el 07 78 25 08 87 – Precio: 15 €).

– Catering in situ al mediodía y durante todo el día.

– Cena en el granero + karaoke (reserva obligatoria en el 07 78 25 08 87).

Programa del domingo 23 de abril :

– Pequeño mercado de productores y artesanos locales.

– Caza del huevo de 10.00 a 11.00 h con visita y pequeño tentempié en la granja (reserva obligatoria en el 07 78 25 08 87).

– Taller de moldeado de queso de 10.30 a 11.30 h y de 15.30 a 16.30 h (reserva obligatoria en el 07 78 25 08 87).

¡Otras sorpresas por descubrir!

Um den von Bienvenue à la ferme initiierten Frühling auf dem Bauernhof einzuleiten, öffnet Ihr Dumesnil-Bauernhof ein ganzes Wochenende lang seine Tore!

Programm am Samstag, den 22. April :

– Besichtigung des Bauernhofs den ganzen Tag über und Entdeckung des Melkens ab 17.30 Uhr.

– Workshop Käseformen von 10:30 bis 11:30 Uhr und von 15:30 bis 16:30 Uhr (Reservierung erforderlich unter 07 78 25 08 87).

– Wellness- und Massage-Workshops, die von einem professionellen Team angeboten werden (ohne Reservierung).

– Workshop zur Entdeckung der Kombinationen von Bier und Käse von 16:30 bis 17:30 Uhr (mit Reservierung unter 07 78 25 08 87 – Preis: 15 ?).

– Verpflegung vor Ort am Mittag und den ganzen Tag über.

– Essen am Abend in der Scheune + Karaoke (Reservierung unter 07 78 25 08 87).

Programm für Sonntag, den 23. April :

– Kleiner Markt mit lokalen Erzeugern und Handwerkern.

– Eiersuche von 10 bis 11 Uhr mit kleinem Bauernsnack und Besichtigung (Reservierung unter 07 78 25 08 87).

– Käseform-Workshop von 10:30 bis 11:30 Uhr und von 15:30 bis 16:30 Uhr (Reservierung unter 07 78 25 08 87).

Weitere Überraschungen warten darauf, entdeckt zu werden!

Mise à jour le 2023-04-12 par Normandie Tourisme / Seine-Maritime Attractivité