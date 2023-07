Fête Nationale à Saint-Vigor-d’Ymonville Saint-Vigor-d’Ymonville, 13 juillet 2023, Saint-Vigor-d'Ymonville.

Saint-Vigor-d’Ymonville,Seine-Maritime

Le traditionnel feu d’artifice du 14 juillet sera tiré à Saint-Vigor-d’Ymonville depuis la cour du service technique.

Rendez-vous vers 23h au parking de la salle polyvalente Gilbert-Le-Maître.

Exceptionnellement, le stationnement sur le parking sera interdit..

Jeudi 2023-07-13 23:00:00 fin : 2023-07-14 . .

Saint-Vigor-d’Ymonville 76430 Seine-Maritime Normandie



The traditional July 14th fireworks display in Saint-Vigor-d’Ymonville will be fired from the courtyard of the technical service.

Meeting point around 11pm at the Salle Gilbert-Le-Maître parking lot.

Exceptionally, parking will be prohibited at the Salle Gilbert-Le-Maître.

El tradicional castillo de fuegos artificiales del 14 de julio se disparará en Saint-Vigor-d’Ymonville desde el patio del servicio técnico.

Cita hacia las 23:00 en el aparcamiento de la sala polivalente de Gilbert-Le-Maître.

Excepcionalmente, estará prohibido aparcar en el aparcamiento.

Das traditionelle Feuerwerk am 14. Juli wird in Saint-Vigor-d’Ymonville vom Hof des technischen Dienstes aus abgefeuert.

Treffpunkt ist gegen 23 Uhr auf dem Parkplatz der Mehrzweckhalle Gilbert-Le-Maître.

Ausnahmsweise wird das Parken auf dem Parkplatz verboten sein.

Mise à jour le 2023-07-13 par Normandie Tourisme / Attitude Manche