Mercredi Nature : Quand les cigognes pouponnent Pont de Normandie, 19 avril 2023, Saint-Vigor-d'Ymonville.

La Réserve naturelle de l’estuaire de la Seine vous accueille chaque mercredi des vacances, pour vous proposer de vivre en famille des expériences riches en sensations et ludiques pour se reconnecter en douceur avec la nature. Venez découvrir la vie tumultueuse et insoupçonnée, qui anime chaque recoin de la réserve naturelle, en compagnie des guides nature de la Maison de l’Estuaire. Cette semaine, le cap est donné vers le marais du Hode à la rencontre des cigognes et autres échassiers occupés à préparer l’arrivée de leurs petits.

Rendez-vous à la Maison de la Réserve, Salle Avocette (accès via l’Aire de la Baie de Seine, parking du Pont de Normandie)

A partir de 6 ans

Durée : 2h30

Prévoir des vêtements chauds et des bottes.

Tarifs : enfant 3€ , premier adulte accompagnant 5€ et gratuit pour les suivants.

Réservation obligatoire au 02 35 24 80 01 ou par mail à communication@maisondelestuaire.org ou en ligne via le site internet www.maisondelestuaire.org (rubrique Agenda)..

2023-04-19 à 10:00:00 ; fin : 2023-04-19 . .

Pont de Normandie

Saint-Vigor-d’Ymonville 76430 Seine-Maritime Normandie



The Nature Reserve of the Seine Estuary welcomes you every Wednesday during the vacations, to offer you and your family experiences rich in sensations and fun to reconnect gently with nature. Come and discover the tumultuous and unsuspected life, which animates each corner of the natural reserve, in the company of the nature guides of the Maison de l’Estuaire. This week, the course is given towards the marsh of Hode to meet the storks and other wading birds occupied to prepare the arrival of their young.

Meeting point at the Maison de la Réserve, Avocette Room (access via the Aire de la Baie de Seine, parking of the Pont de Normandie)

From 6 years old

Duration : 2h30

Bring warm clothes and boots.

Rates: children 3? 3, first accompanying adult 5? and free for the following ones.

Reservation required at 02 35 24 80 01 or by mail at communication@maisondelestuaire.org or online via the website www.maisondelestuaire.org (Agenda section).

La Reserva Natural del Estuario del Sena le da la bienvenida todos los miércoles durante las vacaciones, para ofrecerle a usted y a su familia experiencias ricas en sensaciones y diversión para reconectar suavemente con la naturaleza. Venga a descubrir la vida tumultuosa e insospechada que anima cada rincón de la reserva natural, en compañía de los guías de naturaleza de la Maison de l’Estuaire. Esta semana, el rumbo está puesto en la marisma de Hode para conocer a las cigüeñas y otras aves zancudas, ocupadas en preparar la llegada de sus crías.

Punto de encuentro en la Maison de la Réserve, sala Avocette (acceso por el Aire de la Baie de Seine, aparcamiento Pont de Normandie)

A partir de 6 años

Duración: 2h30

Llevar ropa de abrigo y botas.

Precios: niños de 3? 3, primer adulto acompañante 5? y gratuito para los siguientes.

Reserva obligatoria en el 02 35 24 80 01 o por correo electrónico a communication@maisondelestuaire.org o en línea a través de la página web www.maisondelestuaire.org (sección Agenda).

Das Naturschutzgebiet der Seine-Mündung heißt Sie jeden Mittwoch in den Ferien willkommen und bietet Ihnen und Ihrer Familie die Möglichkeit, auf spielerische Weise die Natur zu erleben und sich mit ihr zu verbinden. Entdecken Sie mit den Naturführern des Maison de l’Estuaire das turbulente und ungeahnte Leben, das jeden Winkel des Naturschutzgebiets belebt. Diese Woche geht es in den Sumpf von Le Hode, wo Sie Störche und andere Watvögel treffen, die mit der Vorbereitung der Ankunft ihrer Jungen beschäftigt sind.

Treffpunkt: Maison de la Réserve, Salle Avocette (Zugang über die Aire de la Baie de Seine, Parkplatz Pont de Normandie)

Ab 6 Jahren

Dauer: 2,5 Std

Warme Kleidung und Stiefel mitbringen.

Eintrittspreise: Kind 3? , erster begleitender Erwachsener 5? und kostenlos für alle weiteren.

Reservierungen sind erforderlich unter 02 35 24 80 01 oder per E-Mail an communication@maisondelestuaire.org oder online über die Website www.maisondelestuaire.org (Rubrik Agenda).

