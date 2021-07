Saint-Vidal Saint-Vidal Haute-Loire, Saint-Vidal Saint Vidal en fête Saint-Vidal Saint-Vidal Catégories d’évènement: Haute-Loire

Saint-Vidal Haute-Loire Saint-Vidal Fête votive:

samedi: en fin de matinée: vente de pain cuit au four banal

14h: concours de pétanque

14h30: chasse au trésor pour enfants

dès 19h: soirée Guinguette animée par « Les 3 Mômes » +33 6 48 07 61 50 https://station.illiwap.com/fr/public/mairie-de-saint-vidal_43229/saint-vidal-en-fete-les-24-et-25-juillet-2021 dernière mise à jour : 2021-07-15 par

