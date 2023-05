Messe en l’honneur de Saint-Victurnien, 14 mai 2023, .

Se tiendra la messe en l’honneur de Saint-Victurnien, présidée par Mgr Bozo Evêque de Limoges, en présence de nombreux membres du clergé et officiels régionaux..

Dimanche 2023-05-14 à 15:00:00 ; fin : 2023-05-14 . .

Saint-Victurnien 87420 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



A mass in honor of Saint Victorian will be held, presided over by Bishop Bozo of Limoges, in the presence of numerous members of the clergy and regional officials.

Se celebrará una misa en honor de San Victorián, presidida por Mons. Bozo, obispo de Limoges, en presencia de numerosos miembros del clero y responsables regionales.

Bozo, Bischof von Limoges, wird die Messe zu Ehren von Saint-Victurnien abhalten, an der zahlreiche Geistliche und regionale Beamte teilnehmen.

Mise à jour le 2022-12-12 par OT Porte Océane du Limousin