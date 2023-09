Café théâtre humoristique Les Xaintrigolos Saint-Victour, 7 octobre 2023, Saint-Victour.

Saint-Victour,Corrèze

Le comité des Fêtes de Saint-Victour vous invite à un café théâtre humoristique avec Les Xaintrigolos, « Au Nul Bar Ailleurs » accompagnement musical par Rémi Sallard

Participation libre au chapeay

Buvette et pâtisseries sur place.

2023-10-07

Saint-Victour 19200 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



The Comité des Fêtes de Saint-Victour invites you to a humorous café théâtre with Les Xaintrigolos, « Au Nul Bar Ailleurs » with musical accompaniment by Rémi Sallard

Free participation in the chapeay

Refreshments and pastries on site

El Comité de Fiestas de Saint-Victour le invita a una comedia café teatro con Les Xaintrigolos, « Au Nul Bar Ailleurs » con acompañamiento musical de Rémi Sallard

Participación gratuita en el chapeay

Refrescos y bollería in situ

Das Festkomitee von Saint-Victour lädt Sie zu einem humoristischen Theatercafé mit Les Xaintrigolos, « Au Nul Bar Ailleurs » musikalische Begleitung durch Rémi Sallard ein

Freie Teilnahme am Chapeay

Getränke und Gebäck vor Ort

