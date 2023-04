Concours de belote, 23 avril 2023, Saint-Victour.

Le comité des fêtes de Saint-Victour organise un concours de belote. A gagner 1 cochon découpé, 1 lot à chaque participant, 1 surprise pour la 1ère équipe 100% féminine..

Dimanche 2023-04-23 à 14:00:00 ; fin : 2023-04-23 . .

Saint-Victour 19200 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



The festival committee of Saint-Victour organizes a belote contest. To win 1 cut up pig, 1 prize for each participant, 1 surprise for the 1st team 100% feminine.

El comité de fiestas de Saint-Victour organiza un concurso de belote. A ganar: 1 cerdo despiezado, 1 premio para cada participante, 1 sorpresa para el primer equipo 100% femenino.

Das Festkomitee von Saint-Victour organisiert einen Belote-Wettbewerb. Zu gewinnen gibt es 1 zerlegtes Schwein, 1 Los für jeden Teilnehmer, 1 Überraschung für die 1. Mannschaft, die zu 100% aus Frauen besteht.

Mise à jour le 2023-04-09 par OT Haute-Corrèze Bureau de Meymac