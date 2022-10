Saint Victor producteurs Marseille 7e Arrondissement Marseille 7e Arrondissement Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhne

Bouches-du-Rhne Marseille 7e Arrondissement Marché de producteurs alimentaires.



Chaque dernier dimanche du mois, sous la forme d’un petit marché festif public où l’on se retrouve pour faire son marché, se restaurer, découvrir et s’amuser.



De 7h à 18h, producteur.rice.s et artisan.e.s invité.e.s se rassemblent place Saint Victor, aux pieds de l’Abbaye, pour présenter leurs productions.



Fleurs, fromages, pains au levain, agneau, fruits & légumes, œufs, café, huile d’olive et autres produits sont proposés en fonction des saisons.



Un marché vue mer, qui devient un rendez-vous dominical mensuel,

une parenthèse vertueuse et joyeuse inter-générationnelle.



En collaboration avec la Mairie de la Ville de Marseille & la Mairie de secteur 1er & 7e arrondissements Marché alimentaire bio et local sur la place Saint-Victor. https://www.marseille.fr/decouvrir-marseille/les-march%C3%A9s-de-la-ville/les-march%C3%A9s-alimentaires Marseille 7e Arrondissement

