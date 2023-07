Fête Patronale : La Saint-Victor Saint-Victor-en-Marche, 22 juillet 2023, Saint-Victor-en-Marche.

Saint-Victor-en-Marche,Creuse

Fête de la Saint-Victor toute la journée.

Au programme : vide-grenier, village de producteurs et d’artisans,m esse, remise des prix du concours photos, déjeuner avec menu des producteurs, animation musicale avec BanBan, dîner entrecôtes frites et soirée dansante avec DJ..

2023-07-22 fin : 2023-07-22 . .

Saint-Victor-en-Marche 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine



Fête de la Saint-Victor all day.

On the program: garage sale, producers’ and craftsmen’s village, m esse, photo competition prize-giving ceremony, lunch with producers’ menu, musical entertainment with BanBan, entrecôtes frites dinner and dance with DJ.

Fiesta de Saint-Victor durante todo el día.

En el programa: venta de garaje, pueblo de productores y artesanos, misa, entrega de premios del concurso de fotografía, almuerzo con menú de productores, animación musical con BanBan, cena de entrecôtes frites y fiesta de baile con DJ.

Fest des Heiligen Viktor den ganzen Tag.

Auf dem Programm stehen: Flohmarkt, Dorf der Produzenten und Handwerker,m esse, Preisverleihung des Fotowettbewerbs, Mittagessen mit Menü der Produzenten, musikalische Unterhaltung mit BanBan, Abendessen zwischen Rippchen mit Pommes frites und Tanzabend mit DJ.

Mise à jour le 2023-07-13 par OT Grand Guéret