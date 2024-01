RETRAITE DE YOGA Saint-Viaud, vendredi 31 mai 2024.

RETRAITE DE YOGA Saint-Viaud Loire-Atlantique

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-31

fin : 2024-05-31

Imaginez-vous… le doux murmure des feuilles dans les arbres centenaires, le parfum salé de l’océan porté par la brise légère, et une paix intérieure profonde alors que vous plongez dans un week-end exclusif dédié au yoga et à la méditation.

Rejoignez-nous au Domaine du Plessis Grimaud, lieu d’exception, sanctuaire de calme niché entre terre et mer, où chaque souffle devient une danse avec la nature.

Détendez-vous et rechargez vos énergies dans un cadre enchanteur où chaque moment est une invitation à la découverte de soi. Laissez derrière vous le stress quotidien et plongez dans un monde où le yoga fusionne avec le rythme apaisant des éléments.

Ce week-end n’est pas juste un voyage, c’est une exploration de votre être intérieur, un cadeau que vous vous faites pour retrouver l’harmonie et la force intérieure.

Séjour limité à 10 personnes, et animé par Gwladys de Yoga Connexion. Réservez votre place dès maintenant pour une expérience inoubliable de détente, de connexion et de revitalisation.



Le Plessis Grimaud

Saint-Viaud 44320 Loire-Atlantique Pays de la Loire leplessisgrimaud@gmail.com



L’événement RETRAITE DE YOGA Saint-Viaud a été mis à jour le 2024-01-16 par eSPRIT Pays de la Loire